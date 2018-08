Leedu lubab ravimeid müüa poodides ja tanklates – kas nii võiks olla ka Eestis?

«Täna müüakse Eestis kõiki ravimeid ainult apteegis, oleme sellega harjunud ja tunneme ennast niimoodi turvaliselt. Küllap võib mõnda käsimüügiravimit ka kuskil mujal müüa, kui niimoodi riigis kokku lepitakse, aga alustuseks tuleks kokku leppida, millist probleemi me sellega lahendame. Mugavus? Jah, ikka on mugavam. Ohutum? Ei ole näidet selle väitmiseks tuua. Poodide, tanklate käibe suurendamine? Võib-olla küll. Apteekide käibe vähendamine? Kindlasti. Kas need ravimid läheksid odavamaks? Ei usu,» rääkis Raudsepp.