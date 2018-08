50 erineva allergia all kannatav beebi elab oma kodus nagu vang

Mõne nädala vanusena tundus väike Riley nagu täie tervise juures imik, kirjutab Daily Mail. Kuuenädalaselt tekkis tema lagipähe aga ekseem, millest kõik alguse sai. Kui arst soovitas nahale määrimiseks kreemi, hakkas see beebi nahal mõjuma justkui hape ning tegi seisundi veel hullemaks. Peagi järgnes ka esimene allergiline reaktsioon, kui talle söödeti esimest korda lisatoiduna putru. Allergiline reaktsioon ja paistetus tekkisid kohe ning sealtsaati ongi lapsel esinenud reaktsioone uskumatult suurele hulgale toidule ja tarbeasjadele.

Näiteks tekib beebi nahale hirmus lööve iga kord, kui ta puutub kokku lateksiga. See tähendab, et ta ei saa puutuda kummist mänguasju ega õhupalle. Lapsel tekivad allergilised reaktsioonid pea iga asja peale, mis kodus leidub. Praegu on kindlaks tehtud, et tal on lisatoiduks turvaline tarvitada nelja toiduainet – kalkuniliha, porgandeid, ploome ja maguskartulit. Isegi lapse pisarad tekitavad talle allergiahoo, mille tulemusel paistetab nägu üles.

Paljud toidud tekitavad lapsele allergia ning nägu paistetab üles. FOTO: / Caters News Agency

Kannatavad ka väikse poisi vanemad, kuna neil püsib ka hirm selle ees, et väike Riley ei saa kunagi käia tavakoolis või mängida pargis koos sõpradega. «Talle tuleb tihti lööve kogu kehale ning see tekitab palju unetuid öid, sest ta ärkab üles selle peale, et kratsib end veriseks. Ta on oma kodus nagu vang, kuna välismaailm on tema tervisele niivõrd ohtlik. Kui ta hakkab nutma, ärritub nahk veel enam ning väga raske on toime tulla, kui pole võimalik teda kuidagi rahustada, kuid meil tuleb sellega lihtsalt leppida,» kirjeldas lapse ema Kayleigh. Samas nentis ta, et beebi on muidu väga leplik ja õnnelik laps ning kogu selles olukorras üsna tugev.

Kuna lapse allergiad väljenduvad õhu kaudu levivate allergeenide mõjul, on perekonna kodus range puhastusrežiim. Iga päev puhastavad nad kodu otsast lõpuni tolmuimejaga ning väldivad söömist tubades, kus viibib Riley. Pere söödab last teistest eraldi, elutoas, et vältida tema kontakti allergiat tekitava toiduga. Laps on allergiline näiteks sealihale, hernestele, nisule, tolmule, sojale, eri pähklitele, krevettidele, lõhele, tuunikalale, munale, seesamiseemnetele, piimale, kartulitele, isegi koertele jpm. Riley ei saa allergiate tõttu mängida ka oma õdede Georgea (4) ja Taylor Mae’ga (2) ning ema sõnul on see südantlõhestav.