Briti pisitüdrukut vaevab veel nimeta tõbi, mis esineb maailmas vaid 9 inimesel

Väikelapse vanemad muutusid murelikuks siis, kui märkasid, et beebi ei lalise ega nuta kunagi, isegi mitte haiget saades. Lapse kognitiivsete funktsioonide areng võeti põhjaliku vaatluse alla, korduvalt käidi lastearstide juures, kuniks selgus, et see on nende pädevusest väljas. Ilmnes, et väikelaps on kurttumm ning ta sai kromosoomihaiguse diagnoosi kaks kuud tagasi, kirjutab Daily Mail.

Ellouise Thompson koos suurema õe Lillian Thompsoniga. FOTO: Thompson family/SWNS.COM / Thompson family/SWNS.COM

Haruldaste ja geneetiliste haiguste keskuse andmeil avaldub haigus siis, kui osa 3. kromosoomi materjalist on puudu. Haigusaste sõltubki puuduva kromosoomimaterjali osakaalust, mis omakorda mõjutab ka teisi geene. Sümptomiteks peetakse pidurdunud kasvu ja arengut, ebatavaliselt väikest pead ja iseloomulikku näokuju, autismi, toitumisprobleeme, vähest lihasmassi. Haigust seostatakse ka lisasõrmede või –varvaste, krampide, kurtuse, seede-, neeru- ja südameprobleemidega. Pole tõendust, et haigus on pärilik, vaid see ilmneb juhuslike geenimutatsioonide tõttu. Olemas on vaid sümptomeid leevendav ravi.