Uuring: varjatud geneetilist riski tuvastav test võiks ennustada südamehaiguseid

Uuringut juhtinud Harvardi meditsiinikooli südame- ja veresoonkonna haiguste osakonna juhataja Sekar Kathiresan usub ise, et mõne aasta pärast teavad kõik oma riskinumbrit sarnaselt, nagu praegu saab mõõta kolesterooli, vahendav Suurbritannia uudisteportaal Telegraph .

Uuring leidis, et üle viiel miljonil britil on kõrgem südamehaiguse risk kui kogu rahvastikul. Ameerika teadlased leidsid patsientide DNAst geenimutatsioonid, mis suurendavad viite levinud haigust, kasutades Eesti geenivaramule sarnase Suurbritannia biopanga andmeid, kus on rohkem kui 400 000 DNA-proovid ja terviseandmed.