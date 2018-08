Puukborrelioosi vaktsiin on olemas, kuid aastaid kasutusest maas

Varem kasutusel olnud puukborrelioosi vaktsiin eemaldati turult 15 aastat tagasi. Hetkel on arendamisel vaid üks vaktsiinikandidaat, kirjutab New York Times.

Borrelioosi ehk Lyme´i tõve pandi esimest korda tähele 1970. aastate keskpaigas Lyme´i linnas Connecticutis USAs rühmal täiskasvanutel ja lastel. Borrelioosi levitavad puugid ning seda ravitakse enamasti lühikese antibiootikumikuuriga. Ilma ravita võib põletik levida südamesse ja närvisüsteemi ning muutuda tõsiseks. Mõnedel patsientidel esineb sümptomeid ka peale antibiootikumiravi. Sellisel juhul räägitakset kroonilisest borellioosist või Lyme’i tõve järgsest sündroomist.

Borrelioosivaktsiin LYMErix pandi müüki 1998. aastal. Leiti, et see on täiskasvanute puhul 76 protsenti efektiivne peale kolme doosi. Firma võttis selle turult neli aastat tagasi, oma sõnul madalate müüginumbrite tõttu. Vaktsiin võeti müügilt ära ühtlasi keset kohtuasja patsientidega, kelle sõnul põhjustas vaktsiin tõsist artriiti ja teisi sümptomeid. Mõned väitsid, et vaktsiin ärgitas neil autoimmuunse reaktsiooni.

Uuringutes kunagi ühtegi otsest seost LYMErixi ja krooniliste või tõsiste kõrvalnähtude vahel ei leitud. Patsientide pretensioonid ja meediakajastus olid aga piisavad, et arstid ja patsiendid ettevaatlikuks teha. Mayo Clinicu vaktsinoloog Gregory Poland on kirjutanud, et üldsuse mure, mis oli ajendatud vaktsiinivastaste gruppidest ja ühishagidest, tingis vaktsiini turult eemaldamise. «On suur vahe, kas midagi väidetakse või on see tõestatud,» ütles Poland.

Vaktsiini kõrge hind ja segadus selle osas, kes ja kui palju seda saama peaks, ei parandanud selle väljavaateid. Siiski oli see sarnaselt puukentsefaliidi vaktsiinile mõeldud lisameetmeks puugikontrolli kõrval. Pennsylvania ülikooli emeriitprofessor Stanley A. Plotkin on öelnud, et vaktsiini kaotamine oli rahvatervise fiasko. Tema sõnul pole peale seda ravimifirmad tahtnud uude vaktsiini investeerida. Sisuliselt on olemas vaktsiin, mis uuringute kohaselt töötab, kuid turul ühtegi saadaolevat vaktsiini ei ole, välja arvatud koertele, seletas professor.