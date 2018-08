Mehe nahavähk arenes nii kaugele, et tema suguelund mädanes otsast

82-aastane India mees pöördus perearstikeskusse ning teatas arstile, et tema suguelundil on valulik haavand olnud juba ligi aasta ning pole selle aja jooksul ära kadunud, vahendas NY Post. Patsient kannatas ka paistetuse ja naha ketendamise all, mis oli kestnud juba kuid, ent polnud ometi seni pöördunud arsti jutule. Mehele kirjutati välja antibiootikumid ning alandati paistetust. Kaks nädalat hiljem sattus ta aga uuesti haiglasse, kuna valu oli hullemaks läinud ning suurenenud haavand põhjustas olukorra, et suguelund kukkus lihtsalt otsast ära.

Juhtumikirjeldus avaldati mainekas meditsiiniajakirjas British Medical Journal (BMJ). «Kliiniline uuring näitas peaaegu täielikku fallose kaotust,» kirjutas seal India King George’i meditsiinikooli arst dr Gaurav Garg. Mees eitas igasugu võimalust suguhaiguste olemasoluks ning tal polnud piirkonnas ka varasemaid traumasid. Juhtunu põhjustas mädanik ning arstid tegid analüüsidega kindlaks, et selles oli omakorda süüdi nahavähi tüüp nimega lamerakk-kartsinoom. Kuna raske haavandi tõttu olid kahjustada saanud ka kusejuhad, paigaldati mehele kateeter. Nahavähk ise oli aga liiga kaugele arenenud, et ravist enam kasu poleks ning mehele pakuti palliatiivset ravi. Ta suri 15 päeva hiljem.

«Antud juhtumis jättis patsient esialgsed sümptomid tähelepanuta, mistõttu tekkis tal lõpuks suguelundi auto-amputatsioon ning kasvaja metastaasid olid väga kaugele arenenud. Suguelundi «otsast mädanemine» nahavähi tõttu on meditsiinikirjanduses väga harvaesinev juhtum. See võib juhtuda seetõttu, et kasvaja blokeerib verevarustust arterites,» lisas dr Garg. Ta oletas, et mehe seisukord läks nii kehvaks väheste teadmiste, puudulike meditsiinivõimaluste ning piinliku sotsiaalse stigma tõttu.