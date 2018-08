Psühhedeelikumi mõju sarnaneb surmalähedasele kogemusele

Teadlased usuvad, et DMT aitab neil paremini mõista suremise füsioloogiat. DMt on peamine psühhoaktiivne koostisosa ayahuascas ehk vääntaimedest valmistatud joogis, mida kasutatakse Lõuna- ja Kesk-ameerika hõimutseremooniates.

Uuringus osales 13 vabatatlikku, kes võtsid DMT-d või platseebot ning 67 inimest, kellel oli surmalähedasi kogemusi. Neilt küsiti, kas nad nägid või tundsid et on ümbritsetud säravast valgusest ning kas nende ette kerkisid stseenid minevikust.

Uuringut juhtinud Robert Carhart-Harris ütles, et tulemused meenutavad meile, et surmalähedased kogemused esinevad, sest ajus töös toimuvad tõsised muutused. See ei tähenda, et kaasatud oleks midagi aju välist.