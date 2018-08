Suurhaigla edusammud kirurgias: üha vähem tuleb jäsemeid amputeerida

Ida-Tallinna Keskhaigla veresoontekirurgid armastavad ennast ka torutöölisteks kutsuda, sest nende töö oluline osa on tagada veresoonte avatus ning selles verevool, vahendas ERR . Sest kuni on tagatud hapnikurikka vere vool organisse või jäsemesse, saab organism ka organit või jäset säilitada.

Dr Sulev Margus ütleb, et tegelikult on ka patsientide olukord varasemaga võrreldes palju paremaks läinud ja isegi kui mõni tohter annab mõista, et nüüd tuleb küll jalg maha võtta, et eluga pääseda, tuleks küsida veresoontekirurgi arvamust.