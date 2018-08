Põhjus, miks elevantidel esineb inimestega võrreldes üliharva vähki

Mida rohkem rakke on organismil, seda suurem on tal tõenäosus haigestuda vähki, kirjutab Medical News Today. Nii näiteks on pikematel inimestel kõrgem risk vähktõveks kui lühikestel. Elevantidel on meist aga umbkaudu 100 korda rohkem rakke ja nad elavad keskmiselt 70 aastat, mis jätab rohkelt aega ja võimalusi vähi eelduseks olevateks mutatsioonideks rakutasandil. Nimelt iga kord, kui rakk pooldub, kopeeritakse ka DNA, mis suurendab molekulaarsel tasandil tekkida võivate vigade võimalust.