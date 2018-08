Uuring: juurviljades leiduv ühend vähendab lastel levinud silmavähi riski

Uuriti kvertsetiini mõju silma võrkkesta pahaloomulisele kasvajale ehk retinoblastoomile, mis on täiskasvanute hulgas harvaesinev, ent laste puhul üks kõige sagedasem silmavähi vorm, vahendas Medicine News .

Dalia Ülikooli uuringus kasutati inimese Y79 retinoblastoomi rakke, et vaadelda mehhanisme, mis teevad võimalikuks kvertsetiini vähivastased omandused. Tulemustest selgus, et kvertsetiin mõjutas negatiivselt vähirakke, põhjustades nende elutsükli seiskumise raku jagunemistsükli algfaasis. See viitab flavonoidi võimele pidurdada kiiret vähirakkude vohamist kehas.