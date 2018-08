Terviseamet: MMS on ehe näide kosmeetikatoote rängast väärkasutusest

Kõige kõnekam näide on viimasel ajal palju tähelepanu saanud MMS, mida müüakse kui mineraalset suuloputusvahendit, mis omakorda on registreeritud kosmeetikatootena, aga mida kinnistes internetifoorumites õhutatakse kasutama ravivahendina. Kosmeetikatootena müüdava preparaadi juures on kasutamisõpetuses muuhulgas lause: mitte alla neelata.

Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna juhataja Tagne Ratassepp selgitab: «See, et ainet kasutatakse meditsiiniseadmes, ei tähenda seda, et aine on ohutu – see tähendab, et tema ohud on kontrollitud vastavalt kasutusvaldkonnale ja manustamisviisile. Toote jääkohud on kirjeldatud kasutusjuhendis ja kasutajale teada. Seadmete ohutus lähtub alati põhimõttest, et saadav kasu on suurem kui saadav kahju.»