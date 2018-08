Põhjus, miks peaksid looduslikust hambapastast eemale hoidma

Hambaarstid on mures, et mõned tarbijad vahetavad fluoriidiga hambapasta välja fluoriidivaba ja loodusliku vastu, kuid looduslik ei tähenda siinkohal siiski paremat. Fluoriidi sisaldaval hambapastal on nimelt ainukesena tõestatud aukude teket ennetav toime, kirjutab Healthline.

«Olen mures, et loodustooteid eelistavad inimesed jäävad ilma fluoriidi positiivsest mõjust hammastele. Tervishoiutöötajana on patsientide heaolu mulle esmatähtis ning soovin, et nad kasutaksid ka parimaid suuhügieenitooteid,» sõnas hambaarst Edmond Hewlett.

Fluoriid on looduslikult esinev mineraal, mida leidub enamikes veekogudes nagu järved, jõed ja ookean. Hambapastas leiduv mineraal tugevdab hambaemaili ning kaitseb hamba pinda hambakivi tekke eest. Uuringutes on leitud, et ka kraanivees sisalduv fluoriid aitab hambaaukude teket ennetada vähemalt 25 protsendi ulatuses.

Siiski leidub internetiavarustes kui ka tavapoodides nende tootjate kaupa, kes kutsuvad üles eelistama looduslikku, fluoriidivaba hambapastat. Hewlett pani südamele, et fluoriid pole mitte üksnes ohutu, vaid samamoodi looduslik komponent hambapastas. «See on naturaalne hambaaukude vastu võitleja. Fluoriidi kasutamise hambapastades on heaks kiitnud ja ohutuks tunnistanud ka USA toidu- ja ravimiamet,» lisas ta. Hambaarsti väitel pole ühtki teist komponenti, mis fluoriidiga samaväärse töö ära teeks – selle töökindlust kinnitab rohkem kui 70 aasta vältel toimunud uurimustöö.