Aretha Franklinit tabanud kõhunäärmevähk hiilib salakavalalt ligi

Raske on välja tuua, keda kõhunäärmevähk kõige sagedamini tabab, sõnas San Francisco Ülikooli haigla onkoloog dr Eric Collisson. «Enamikel juhtudel me lihtsalt ei teagi seda.» Kuna kõhunääre on sügaval keha sees, näitab see ka väga vähe sümptomeid, mida on kerge millegi muuga segamini ajada, samuti on inimesel raske haigust kuidagi ise avastada.