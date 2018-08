13 viisi, kuidas leevendada kiirelt migreeni

Paljud migreeni käes kannatavad inimesed on täheldanud, et ränki peavalusid aitavad vallandada teatud söögid. Näiteks töödeldud toidud, punane vein, alkohol, šokolaad ja kofeiini sisaldavad joogid. Nende vältimine võib aidata ka migreenihoogudest hoiduda.

2014. aastal läbi viidud 100 osalisega uuringus võrreldi ingveripuudri mõju sumatriptaaniga, mis on tavapärane migreeni sümptomite vaigistamiseks kasutatav ravim. Nende toime oli sama, aga ingveri tarbimisel ei tule karta kõrvaltoimeid, kui inimene ei ole sellele just allergiline.

Stress on sage migreeni vallandada aitav tegur. Stressi maandamise tõhusad viisid on näiteks mõõdukas füüsiline aktiivsus, mediteerimine, lõõgastava muusika kuulamine ja päeviku pidamine.

Biotagasiside on teraapia vorm, mida inimesed kasutavad pinges lihaste lõdvestamiseks. Laubale, lõuajoonele, õla trapetslihastele paigaldatud sensorid mõõdavad-tuvastavad lihaspinget, lubades kasutajatel neid kohti teadlikult lõdvestada. Sellise lõõgastuse viisi kasutamine nõuab aga harjutamist, et saada selles meistriks.

Migreeni ravimisel on see osutunud tõhusaks, aga oluline on leida kogenud nõelraviarst.

Massööri juurde minemise kiire alternatiiv on kasutada tennisepalli. Et stimuleerida lihaste lõõgastumist, veereta seda mööda selja- ja õlapiirkonda.

See vitamiin omab rolli aju neurotransmitterite töös ja võib aidata kontrolli all hoida migreenide sagedust ja tõsidust. B-vitamiinid on veeslahustuvad ja ülemäärane hulk väljastatakse kehast uriiniga – seega ei maksa karta, et keegi võib saada B-vitamiini üledoosi, kui lisab need dieedile toidulisandina.