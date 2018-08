Naise lillaks värvunud naba andis märku tõsisest tõvest

Kahe lapse ema Zowie Gallagher (29) Londonist oli oma keha üle väga uhke ning treenis järjepidevalt jõusaalis, kirjutab Daily Mail. Seal peegli ees märkas ta ka esimest korda, et varem valulikuks muutunud naba on nüüd pöördunud väljapoole ja värvunud lillaks. Naine arvas, et tegu võib olla songaga ning külastas erinevaid arste, kelle jälgimise all viibis ta mitu kuud.

Lõpuks avastasid meedikud, et naisel on munasarjavähk ning kõhus peitub 14 cm suurune kasvaja. Naisel eemaldati munasarjad, emakas ning osa seedetraktist selleks, et kasvajat oleks võimalik opereerida. See tähendab, et noor naine oli lõikuste järgselt juba 28. eluaastaks viljatu, kuid õnneks ta oli suutnud pere luua, enne kui haigus pead tõstis.

Naise naba pöördus väljapoole ning tõmbus lillakaks. FOTO: PA real life/Daily Mail

Praegu viibib naine endiselt arstide valvsa pilgu all, kes jälgivad, et vähk tagasi ei tuleks. Ta soovib, et teised naised märkaksid endal samuti võimalikke sümptomeid ja oskaks veel varemgi reageerida. «Soovin oma lugu jagada, et inimesed teaksid, et nad pole midagi sellist läbides üksi. Minu diagnoos jättis mu juba 28-aastaselt viljatuks – kui oleksin pere loomisega oodanud, poleks mul eal olnud võimalust saada kahe imelise tütre emaks,» sõnas Gallagher, kes sai esimese tütre juba 18-aastaselt.

Naine pani esimest korda muutusi naba juures tähele mullu juunis. Ta oli just kaalu kaotanud ning tundis end oma kehas hästi, kuid märkas peagi, et järsemaid liigutusi tehes tunneb, justkui miski sikutaks teda nabast. Esmalt saadeti naine ultrahelisse ning seejärel kompuutertomograafiasse. Erinevate analüüside järel ning eri spetsialistide kaudu jõudis naine viimaks onkoloogi jutule, kes olenemata tema pealtnäha heast tervisest kinnitas vähidiagnoosi. Kaks nädalat pärast diagnoosi saamist läkski naine juba noa alla ning läbis Londoni kuninglikus haiglas kaheksatunnise operatsiooni.