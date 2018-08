Kas pesed käsi liiga palju ja muudad end sellega haigemaks?

Viimastel aastatel on pakkunud kõneainest, et kas üritades luua enda ümber võimalikult puhas keskkond, hävitame tegelikult meid kaitsvad bakterid ning alandame ühtlasi vastupanu halbadele bakteritele ja haigustele, kirjutab HuffPost .

Head bakterid on meie nahas püsivalt kanda kinnitanud, vahendas teadusuuringute tulemusi California-San Diego Ülikooli dermatoloogia osakonna juht Richard Gallo. Ta tõdes aga, et kui pesemise tagajärjel hakkavad käed juba kuivama, siis tekitatakse nahale kahju ja mõnevõrra võib see ka mõjutada seal elutsevaid häid baktereid.

Meditsiiniekspert Samer Blockmon nõustus, et ülemäärane käte pesemine võib muuta haigustele vastuvõtlikumaks, eemaldades nahast head õlid ja ka olulisi baktereid, kes pakuvad haigustekitajate vastu kaitset. Ta näeb tihti patsiente, kes kasutavad desinfitseerijat, kuni nahk nende kätel hakkab pragunema. Blockmon rõhutab, et see loob haigusetekitajatele otsetee organismi. Märgid, et pesed liiga palju, on kihelev, narmendav nahk, samuti valu ja punetus.