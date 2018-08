Vähihaigeid saarlasi solgutatakse üheainsa süsti saamiseks pealinna

Saaremaa vähiühingu juhatuse liige Meeli Lauk ütles ajalehele Saarte Hääl , et oleks imeline, kui vähihaige saaks edaspidi osalise ravivõimaluse Kuressaare haiglas. Ta teab väga hästi, mida see haigele tähendaks, kuna on ise vähiravi saanud ja kõik selle läbi elanud.

«Siis lõpeks see ühe süsti pärast inimese solgutamine ära,» lausus Lauk. Ravi võib kesta ka näiteks kuurina viis päeva järjest, kui patsient saab iga päev ühe süsti. Selge on see, et vahepeal ta enam Saaremaale sõitma ei hakka ja seega tuleb passida pealinnas, selmet saada ravi oma kodukohas.