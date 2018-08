Meie nahas peitub põhjus, miks sääsed eelistavad mõnd inimest rohkem rünnata

Ohvritele lähenedes tõmbab eksperdi sõnutsi sääski ligi nahal leviv piimhappe lõhn, mis lisaks inimese lihastes füüsilise pingutuse järel tekkimisele on ka bakterite ainevahetuse jääkprodukt. Keskeltläbi on meie naha ühel ruutsentimeetril miljon bakterit, mis koosnevad tihti mitmesadadest erinevatest liikidest.

Meie pooridest ja karvanääpsudest erituv lõhn annab sääskedele märku, kui maitsvad sihtmärgid me oleme, seletas professor. See tähendab, et sääsed ei vali ohvreid nende organismi sisemise bioloogia, vaid neil elutsevate bakterite järgi.