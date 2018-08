Laste hambaravihüvitise kord võimaldab haigekassalt raha välja petta

ERRi raadiouudistele rääkis anonüümseks soovida jäänud lapsevanem, kuidas ta e-digiloos lapse andmeid sirvides nii-öelda fantoomvisiidid avastas. Vanem leidis, et talle tundmatu hambaravikliinik on tema lapse nimel esitanud haigekassale arveid raviteenuste eest, mida laps tegelikult saanud ei ole.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv nentis, et organisatsioon on sellistest pettustest teadlik ning teeb kõik oma võimuses, et neid tuvastada.