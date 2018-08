Saarlased on nõus vähihaigete ravitingimusi kopsaka summa eest mugavdama

Saarte Hääl kirjutas eile , et niigi kurnatud vähihaiged peavad ravisüsti saamiseks Tallinnas käima, kuna seadus ei luba siinses haiglas seda protseduuri teha. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juhi Heli Paluste selgitas täna lehele, et keemiaravi teostamine nõuab spetsiaalseid tingimusi ravimite lahustamiseks ja ettevalmistamiseks ning kindlasti ka kogenud ja väljaõppinud personali.

«Spetsiaalne lahustamiskeskus on ühtlasi kallis investeering ja meile teadaolevalt ei ole üheski üldhaiglas praegu neid võimalusi,» nentis ta.

Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli ütles, et haigla on koostöös vallaga valmis härjal sarvist haarama. «Oleme valmis koos Saaremaa vallaga lahendama lahustamiskeskuse problemaatika, kui eesmärk on Saaremaa inimesele teenuse osutamine võimalikult kodu lähedal,» lausus Kõlli.