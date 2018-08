Saa teada – kui palju vananeb aju kanepi ja alkoholi tarbimisel

Uuritavad olid vanuses üheksa kuud kuni 105 eluaastat, vahendab Science Daily . Hinnati verevoolu erinevates aju piirkondades, kuhu see on erinevate häirete puhul vähenenud. Mõõtmiste tulemusel ilmnenud aju kronoloogilise vanuse ja inimese tegelike eluaastate vahet käsitleti aastate arvuna, mille võrra on aju enneaegselt vananenud.

Tulemused viitasid, et kõige olulisem vananemine neuronaalsel tasandil toimub skisofreenia puhul – tagasilangus võrreldes tegeliku vanuse ja oodatava ajutööga on suisa neli aastat. Eriti tähtsaks leiuks peavad uuringu tegijad avastust, et kanepi tarbijate ajud on enneaegselt vananenud 2,8 aasta võrra. Läänemaailma kultuuriruumis hakkab kanepi perekonda kuuluva marihuaana kasutamine muutuma normaalseks nähtuseks ja selle tarbimist on tasahilju hakatud pidama ohutuks, seetõttu on uuringus ajutasandil selgunud tõde väga tähtis.