Nende toitude söömine võib leevendada silmaaluste turset

Ekspertide sõnul võivad kerget leevendust anda teatud toidud. «Tumedad turses silmaalused on levinud mure ning üsna raske on nende vastu midagi ette võtta. On leitud küll tõendeid, et antioksüdandid ja põletikuvastased ühendid võivad mõnda inimest aidata,» märkis dermatoloog dr Anton Alexandroff. Sellist konkreetset dieeti, mis mure lahendaks, pole küll välja töötatud, kuid loogiline on eeldada, et antioksüdandid nagu näiteks C- ja K-vitamiin võiks abiks olla.