Teismelisena alkoholi tarbinud mehi tabab oluliselt sagedamini see levinud haigus

Eesnääre areneb kiirelt just teismeaastate jooksul, nii et just sel ajal on see eriti vastuvõtlik kantserogeensete keskkonnamõjude osas, seletas professor Emma Allott, miks nad pidasid oluliseks uurida, kuidas on teismeea alkoholitarbimine seotud hilisemas elus välja kujuneva agressiivse eesnäärmevähiga. Eelnevad uuringud on keskendunud üldise alkoholitarbimise ja eesnäärmevähi seosele, kirjutab News Medical.