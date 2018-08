Pisitüdruk lämbus kinnitamata turvahällis magades

Väikse Mia Smithi surmapõhjuseks loeti asendi tõttu lämbumine, mis tähendab, et inimese hapnikuvarustus katkeb tema keha ebaloomuliku asendi tõttu. Kui spetsiaalne turvatool on kinnitatud autosse, siis on see just sellise nurga all, mil lapse hingamisteed on avatud ning asend on ohutu. Kui tool on aga kinnitamata asendis sirgel pinnal, näiteks toapõrandal, on lapsel oht vajuda asendisse, mil ta oma kaela nõrkuse tõttu ei saa end mugavasse ja hingamisteid avavasse asendisse sättida. Nii võibki katkeda hapnikuga varustatus ning väikelaps seetõttu surra.