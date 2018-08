Mitu kuud peab rinnaga toitma, et emadel väheneks hilisem insuldi risk?

Insult on neljas surma põhjustav terviseprobleem üle 65 aastat vanade naiste hulgas, vahendab Science Daily. Eelnevad teadusuuringud on leidnud kinnitust, et rinnaga toitmine alandab munasarja – ja rinnavähki ning diabeeti haigestumise riski. Samuti on hiljuti leidnud kinnitust selle positiivne mõju emade südame – ja veresoonkonnale.