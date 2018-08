Nina võib märku anda insuldist ja teistest terviseprobleemidest

Paljude inimeste lõhnameel on arenenum kui üldpopulatsioonil, aga täiesti veidra lõhna tundmine – näiteks kala, kui mitte midagi säärast pole läheduses–, võib olla insuldi või algava krambihoo märk, kirjutab ajakiri Health. Need on haistmishallutsinatsioonid, mis on Ameerika Neuroloogia Akadeemia info kohaselt tavaliselt tajutavad kui väga ebameeldivad lõhnad, aga võivad erinevate inimeste puhul erineda.