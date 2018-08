Teeme selgeks: kas muna ohustab su kolesteroolitaset?

Keha vajab teatud hulka kolesterooli korralikuks funktsioneerimiseks ning suudab seda ka ise toota, kirjutab Myfitnesspal spordiblogi. Üks suur muna sisaldab umbes 185 milligrammi kolesterooli, samal ajal kui päevane toidust saadav kolesteroolikogus võiks jääda kuni 300 milligrammi piirimaile. Hiljutised uuringud toetavad aga seda, et muna on hea kolesterooliallikas. Ajakirjas Journal of Nutrition avaldatud uuringus leiti, et kui terved noored hakkasid ühe muna asemel sööma kolm muna päevas, paranes nende HDL ehk hea kolesterooli tase, mis omakorda aitab organismist elimineerida halba kolesterooli.