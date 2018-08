Südame tervise hoidmine vähendab ka dementsuse riski

Prantsusmaal jälgiti 16 aasta jooksul 6000 vanema inimese tervislikku seisundit ja uuringu tulemustest selgus, et mida parem oli uuritavate veresoonkonna – ja südametervis, seda vähem tuli neil ka rinda pista dementsusega.

Üks levinud dementsuse liik on vaskulaarne dementsus, millel on südamehaigustega samad riskifaktorid. Teiste dementsuse liikide, näiteks Alzheimeri tekkemehhanismides on praegu veel omajagu segadust, aga selle tekkimisele võivad samuti kaasa aidata südamehaiguste riskifaktorid.