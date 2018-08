Mehe silm lõhkes! Mis juhtub, kui magad kontaktläätsed silmas

Tõsise silmavigastuseni viis bakteriaalsest infektsioonist põhjustatud haavand. Mees vajas silmanägemise päästmiseks sarvkesta implantaati, kirjutab ajakiri Health . Tõsise silmapõletikuga võib kaasneda haavand, mis on justkui mädapaise nahal. See lõhkeb ja kostuva plaksatuse järel voolab haavandist välja vedelik.

Kontaktläätsede ööseks silma jätmine tõstab oluliselt silmainfektsioonide ohtu. Kolmandik USA kontaktläätsede kandjatest ei eemalda neid ööseks, ehkki see tõstab suisa kuni kaheksa korda silmapõletiku ohtu, mis võib tuua kaasa püsiva nägemise kaotuse, kriimustused silma pinnal ja muuta kuivad silmad veel kuivemaks.

Silmaarst Angela Bevels`i sõnutsi kogeneb päeval kontaktläätsede ümber kõiksugu baktereid ja mustust. See kuhjub ja kontaktlääts muutub silmale toksiliseks võõrkehaks ning tekitab infektsiooni. Sügava une faasis liiguvad silmad laugude all edasi-tagasi ja see soodustab põletikulist protsessi veel enam.