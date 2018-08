Lümfoomi seljatanud naine hakkas abistama haigeid, kes mõlgutavad surmamõtteid

Abi saamise ja andmise aluseks on esmane kontakt, kus lahkuja, tema pereliige ja koduhospiitsi meeskonnaliikmed arutavad läbi, mis haigusega tegu on, mis faasis haigus on, mida on ravitud, millised ravimeid kasutatud, milline on inimese päevakava, kuidas pere toimetab ja millised on surija soovid – kas ta eelistab surra kodus või haiglas.