Mida peaksid tegema pärast seksi ja millest hoiduma

Pese genitaalide ümbrust (mitte sisemust!) tavalise sooja veega, jagab WebMD soovitusi. Võid kasutada ka leebet seepi, aga kui su nahk on tundlik või kui sul on juba infektsioon, võivad need nahka liigselt kuivatada ja ärritada. Eesnahaga mehed peaksid selle peeniselt tagasi tõmbama ja pesema selle alt.