Luule Komissarov hakkab kainest septembrist osavõtjaid treenima

«September on hea aeg, et anda organismile pärast suvist peo- ja grillihooaega alkoholist taastumiseks puhkust», ütles TAI terviseriskide ennetamise keskuse juhataja Anneli Sammel. Tema sõnul on 30 päeva alkoholivaba elu võimalus proovida, milline on inimese elu, tervis ning ka maailmapilt ja sotsiaalsed suhted siis, kui alkoholi üldse mitte tarvitada. Paljudel inimestel selline kogemus täiskasvanueas üldse puudub.

Eesti inimeste alkoholitarbimine on aastate jooksul oluliselt langenud, ent seda peetakse endiselt normiks. «Inimesed, kes otsustavad alkoholitarvitamist vähendada või loobuvad alkoholist sootuks, tunnevad sageli, et nendest ei saada aru. Kampaania toetab vähema alkoholiga elustiili ja inimesi, kes on otsustanud sellise valiku teha,» lisas Sammel.

FOTO: TAI

Tänavuse kampaania koondpealkiri on «Septembris eijooks» ning selle keskseks persooniks on armastatud ja nooruslik näitleja Luule Komissarov, kes treenerina abistavaid nõuandeid jagab ja motivatsiooni süstib. Aktsiooniga on kutsutud liituma kõik, olenemata sellest, kui palju keegi alkoholi tarvitab. TAI soovitab oma liitumine ka kinnitada kampaania veebilehel või Facebookis.

«Loomulikult on lihtsam ja ka lõbusam seda teha sõprade või kolleegidega ühiselt. Seepärast kutsume üles ka organisatsioone üles aktsioonile toetust näitama, see on tööandjatele hea võimalus näidata eeskuju ning poolehoidu tervislikele eluviisidele,» lausus Sammel.