WHO peab alkoholiaktsiisi tõstmist parimaks vahendiks surmade vähendamisel

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) koostas statistilise mudeli, et hinnata viie erineva alkoholikontrolli vähendamise strateegia kulutõhusust alkoholiga seotud surmade ja muude kahjude vähendamisel. Alkoholiga on otseselt seotud enam kui viis protsenti surmadest üle kogu maailma.