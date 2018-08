Kui mitmeks päevaks jääb kanep pärast tarbimist rinnapiima sisse?

Marihuaana kuulub kanepitaimede perekonda, ja suitsetamisel või muudmoodi suukaudsel tarbimisel jäi selles sisalduv ühend tetrahüdrokannabinool rinnapiima sisse ligi kuueks päevaks, vahendab CNN vastset uuringut. Mil määral beebide igapäevasesse toitu kanduvad narkootilised mikroelemendid mõjutavad nende tervist, on teadlaste sõnul täpselt teadmata – kanepiühendite sattumine organismi võib kahjustada laste neuroloogilist arengut.

Lastearstide jaoks on oluline omade teavet emade tervist kahjustavate harjumuste mõjust nende lastele, sest üha rohkem rasedaid naisi tarbib kanepit. Eelnevalt avaldatud uuringus selgus, et Kalifornias kasutas 2016. aastal kanepit suisa seitse protsenti rasedatest, kui aastal 2009 oli see suurusjärk neli protsenti.