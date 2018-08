Mida räägivad su tervise ja surmariski kohta sügavad kortsud laubal

Eelnevad uuringud on vaadelnud erinevaid silmaga täheldatavaid vananemise märke seoses südame – ja veresoonkonna haiguste tõenäosusega, ja on jõutud selgusele, et kanavarvastel silmade ümber ei ole seost kõrgema südamehaiguste riskiga. Küll aga on leitud näiteks positiivne korrelatsioon meeste kiilaspäisuse, silmakottide ja südamehaiguste vahel.