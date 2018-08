Tervisenõu: kas kookosõli on mürk või supertoit?

Mis on rasvad?

Rasvad koosnevad rasvhapetest, mida vastavalt süsinikahelavaheliste sidemete alusel jaotatakse küllastunud rasvhapeteks, monoküllastumata rasvhapeteks ja polüküllastumata rasvhapeteks.

Küllastunud rasvhappeid on rohkem loomset päritolu toidus, näiteks lihas ja piimatoodetes, aga ka palmi- ja kookosõlis. Mono- ja polüküllastumata rasvhapped on ülekaalus taimset päritolu toidus, näiteks oliiviõlis, pähklites ja seemnetes. Heaks polüküllastumata rasvhapete allikaks on ka rasvane kala.

Süsinikahela pikkuse alusel liigitatakse rasvhappeid lühikese ahelaga rasvhapeteks (süsinikahelas on kuni 6 C-aatomit), keskmise ahelaga rasvhapeteks (süsinikahelas on 8-14 C-aatomit), pika ahelaga rasvhapeteks (süsinikahelas on 16-20 C-aatomit). Rasvhapete lahustuvus vees väheneb süsinikahela pikenedes, mistõttu lühikese ja osa keskmise ahelaga rasvhapete imendumine organismis on erinev.

Lühikese ahelaga ja osad keskmise ahelaga rasvhapped imenduvad otse verre ja kanduvad edasi maksa, alates 12 C-aatomiga süsinikahelaga rasvhapped (lauriinhappest) ei imendu otse verre, neist moodustatakse soolehattudes külomikronid, mis viiakse lümfisüsteemi kaudu rinnajuhasse ja sealt edasi veenide kaudu vereringesse.