Tervislik toit, mis tõstab naistel vähiriski

Naistel, kelle organismis on suur kaadmiumitase, on kõrgendatud risk emakakeha- ehk endomeetriumivähi tekkeks, selgus viis aastat kestnud suurest vaatlusuuringust. Kaadmiumi näol on tegu raskemetalliga, mida võib leida ka toitudest nagu merekarbid ning siseelunditest nagu neerud ja maks. Kaadmiumisisaldus on kõrge ka tubakatoodetes, vahendas Reader’s Digest.

Sellise avastuse tegid Missouri Ülikooli teadlased ning nad loodavad, et tulemustest on abi selle vähivormi ennetamisel. Tegu on naiste seas üsna levinud vähivormiga, mida esineb nii viljakas eas kui ka menopausiealistel naistel.

Uuringus osales 631 naist, kel oli juba avastatud endomeetriumivähk, ning 879 tervet naist. Kõigil osalejatel lasti täita 200 küsimusega küsimustik, milles uuriti põhjalikult vähi riskifaktorite ning üldise elustiili kohta. Osalejad andsid ka uriini- ja süljeproovi ning selles analüüsiti kaadmiumitaset organismis. Analüüsidega leiti seos, et naistel, kel oli organismis suurenenud kaadmiumitase, oli 22 protsenti suurem vähi esinemissagedus.

«Kaadmium on östrogeeni jäljendav kemikaal – see tähendab, et kaadmium imiteerib naissuguhormooni mõju kehale. Endomeetriumivähki on seostatud kõrge östrogeenitasemega. Kuna kaadmium jäljendab seda, võib see viia endomeetriumi suurenenud kasvuni ning ühes sellega tõsta vähki haigestumise riski,» selgitas Missouri Ülikooli professor Jane McElroy.