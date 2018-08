Haruldane haigus: teismeline oksendab 30 korda päevas

Tütarlapse argielu möödub haiglas, kus talle tehakse toitainerikaste segude ülekandeid, millele võib päevas aega kuluda suisa 12 tundi, vahendab BBC . Tema haigus ei luba tal normaalse tempoga toitu seedida, sest see ei liigu puuduliku lihastöö tõttu seedetraktis allapoole või see toimub suure viivitusega.

Caitlin jäi haigeks 14aastaselt ja viimase viie aasta jooksul on tema seisund muutunud üha hullemaks. Normaalkaalus teismelisest on järele jäänud inimvare, kes kannatab vaatamata ohtratele veenisisestele ülekannetele alatoitumuse all ja kelle organid on kohe üles ütlemas. Kuna ka tema immuunsüsteem ei tööta korralikult, on tal tänavu olnud juba seitse korda veremürgitus.