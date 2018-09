Põhjus, miks tunned päev pärast pidu end ikka veel joobnuna

Hiljuti avaldati meditsiiniajakirjas Addicton metaanalüüs, milles leiti, et kognitiivsed häired (kehv koordinatsioon, mälulüngad jm) purjusoleku ajal lükkuvad edasi ka järgmisse päeva, mil põed pohmelli. Seepärast võibki olla tunne, nagu oleksid ka järgmisel päeval veel purjus. Uuring näitas, et alkoholi negatiivne mõju käitumisele ja ajule avaldub isegi siis, kui veres on pärast pidu veel alles vähe või üldse mitte alkoholi.

Uuring ei võtnud luubi alla seda, miks võtab aju ja keha koostöö taastamine pärast joomingut kaua aega, vaid psühholoogid väidavad, et see lihtsalt on nii. Põhjus võib olla näiteks selles, et alkohol viib nii ajust kui ka kehast välja olulisi toitaineid, mis on vajalikud maksimaalse kehalise ja vaimse võimekuse tagamiseks. Alkohol mõjutab ka aju funktsioone ja kesknärvisüsteemi, mis aitavad hoida kontrolli all koordinatsiooni ning mälu.