Sümptomid, mis võivad märku anda peenisevähist

Rahvusvahelise Vähiinstituudi andmeil on peenisevähki haigestumise suurimad riskifaktorid vanus – mehed, kes vanemad kui 60 –, kehv isiklik hügieen, tubakatoodete kasutamine, kõrge seksuaalpartnerite arv ja fimoos ehk eesnaha kitsenemine. Viimase häire puhul ei saa tõmmata eesnahka osaliselt või täielikult üle peenisepea. Madalam peenisevähi risk on ümberlõigatud meestel. Eesnaha alla jäävad nimelt pikemaks pidama nii mustust kui baktereid, ja see kergitab infektsioonide ja haigestumise riski. Ohtu tõstab oluliselt papilloomviirusega nakatumine.