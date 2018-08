Maiusta julgelt! Sellises koguses šokolaadi söömine tugevdab tervist

Paljud inimesed usuvad, et tervisliku eluviisi harrastamiseks ning pika eluea tagamiseks peavad nad unustama kõik maiustused ning muud meeldivad söögid, mida üldiselt tervislikuks ei peeta. Euroopa kardioloogide seltsi konverentsil Münchenis esitleti äsja aga uuringut, mille kohaselt on võtmesõnaks siiski mõõdukus, mitte enese piiramine, vahendas Independent.

Teadlastest koosnev meeskond lasi hinnata enam kui poolt miljonit täiskasvanut, et teada saada, kuidas mõjub šokolaadi söömine nende südame tervisele. Nad jõudsid järeldusele, et kuni kolme šokolaaditahvli söömine kuus vähendab südamepuudulikkuse riski 23 protsendi ulatuses võrreldes nendega, kes üldse šokolaadi ei söö. Kui šokolaadiga aga liiga tihti maiustada, siis tekib vastupidine efekt – see hoopis tõstab südamepuudulikkuse riski 17 protsenti, seega on oluline mitte liialdada.