Nende toitude kombineerimisel kaotad kolm korda kiiremini kaalu

Avokaado sisaldab tervisele kasulikke rasvhappeid, mis annavad ka kauemaks täiskõhu tunde. Täisteraleivas on ohtralt kiudaineid, mis peletab näljatunde tundideks. Kui puistata avokaadoleib veel üle Cayenne`i pipraga, mis sisaldab söögiisu alandavat ja seedimist parandavat kapsaitsiini, on tulemuseks supertoit. Ameerikas tehtud uuringus ilmnes, et kapsaitsiini tarbinud inimesed sõid järgmise toidukorra ajal 200 kalori jagu vähem. Pealegi aitab kapsaitsiin tõhusalt põletada kõhurasvu.