Dementsuse algus 25-aastaselt? Kaks vanadusega seostatud haigust, mis võivad kimbutada ka noorena

Artriiti peetakse vanade inimeste haiguseks. Osteoartriiti põhjustab tõepoolest ajaga kulmineeruv liigeste kulumine, mistõttu esineb seda sagedamini üle 65-aastastel. Reumatoidartriit on aga autoimmuunhaigus, mille diagnoosi võib saada igas vanuses inimene. Teadmata põhjustel hakkab immuunsüsteem pidama keha enda kudesid võõrorganismiks ja sestap ka neid hävitama. Kui su liigesed on tihti valulikud, kanged või paistes, võiksid pöörduda arsti poole. Hädast võib märku anda ka kiirem liigeste väsimine.

Säilitada tuleks aga mõõdukas füüsilise aktiivsuse, et oleks tagatud liigeste liikuvus. Organismis esineva põletikuga aitab võidelda ka õige toitumine: söö ohtralt juur – ja köögivilju, pähkleid, ube, kala. Põletikuvastase toimega maitseaine on tumerik.

Vanus on suur dementsuse riskifaktor, aga Inglismaal elab 40 000 Alzheimer`i tõbe põdevat inimest, kel aastaid vähem kui 65. Varase haiguse alguse puhul on inimestel tihtilugu raske saada diagnoosi ja keerulisem on ka tulevane elukorraldus, kui vaja veel hoolitseda oma alaealiste laste eest.