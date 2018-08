Viagra lihtsustunud kättesaadavus Suurbritannias tõstis hüppeliselt surmade arvu

Enamik selliseid surmi oli põhjustatud südame-veresoonkonna haigustest, sealhulgas südame rütmihäiretest ja südamepuudulikkusest, mille esinedes ei ole ravimi manustamine tegelikult näidustatud. Kummaline on see, et juhtumid hakkasid järsult sagenema pärast märtsikuud, mil ravim Viagra Connect sai Suurbritannias kättesaadavaks käsimüügiravimina, vahendas Daily Mail. Sellest saati on müüdud üle miljoni ravimi.

Rekordiline on Viagraga seostatud surmajuhtude poolest olnud aga 1999. aasta, mil registreeriti 44 surma. 1998. aastast saati on kokku olnud 166 sellist juhtumit ning enam kui 800 korral on teada antud tõsistest kõrvaltoimetest.

Viagra võimalikeks kõrvaltoimeteks peetakse seedeprobleeme, hägustunud nägemist, närvisüsteemi häireid ning hingamisraskusi. Enamik neist, kes Suurbritannia ravimiametile mullu kõrvaltoimetest teada andsid, olid 50.-60. eluaastates mehed.

«Patsiendiohutus on meie kõige olulisem prioriteet – teeme koostööd meditsiiniasutustega üle maailma ning monitoorime pidevalt ravimiohutust. Iga meie toode läbib kliinilised uuringud ning nende üle teostatakse järelevalvet. Viagra on oluline ravivõimalus erektsioonihäiretega meestele, keda hinnanguliselt võib olla Suurbritannias ligi 21 protsenti,» rääkis ravimitootja Pfizeri pressiesindaja. Tema sõnul on ravimil hästi tõestatud efektiivsus ning hea taluvusprofiil, ajavahemikul 1998-2016 on ravimit manustanud üle 64 miljoni mehe.