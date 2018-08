Eesti teadlased hakkasid liha valmistama hernestest

«Hernevalk on heaks alternatiiviks sojavalgule, mis on osutunud suureks allergeeniks,» tõdeb keskuses taimseid tooteid välja arendava töögrupi juht Mari-Liis Tammik. Taimne liha värvitakse näiteks peedimahlaga ja maitsestatakse tavapärasele töödeldud lihale sarnaselt.

Saksamaal harrastab 69 protsenti omnivooridest «lihavabasid esmaspäevi» ehk loobub lihast ja kalast ühel päeval nädalas. See tõotab tervisele olulist kasu – taimse liha kolesteroolisisaldus on null! Samas peitub tavalises lihaburgeris 55 mg kolesterooli, mis on 18% päevasest normist. Kiudaineid ei sisalda näiteks McDonalds`i lihaburger üldse. Vegan alternatiivist saab seda kätte kolm grammi, mis on 12 protsenti päevasest kiudainete vajadusest. Valku, C-vitamiini ja kaltsiumit sisaldab taimne «lihatoode» samuti oluliselt rohkem, rääkimata rauast, mille päevase vajaduse katab üks taimne kotletike juba 25 protsendi ulatuses. Vegantoodete soolasisaldust tuleb aga jälgida, sest seda võib olla lisatud maitse elavdamiseks ohtralt.