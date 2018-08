Ema süüdistatakse mõrvas - imiku tapsid narkootikumid rinnapiimas

Naisel lasub tapmissüüdistus. Uurijate sõnutsi sattus ta poja organismi surmav kogus narkootilisi aineid rinnapiima kaudu, vahendab CNN . Naise jurist väidab, et Jones armastas oma last ega tahtnud talle mitte mingil moel halba.

Samantha Jones kuulis tänavu 2. aprillil kell kolm öösel poega nutmas. Eelnevalt oli ta last rinnaga toitnud. Naine oli küll juba üle läinud pudelitoidule, kuna muretses, et poeg ei saa piisavalt piima ega maga korralikult. Tol ööl oli ta aga liiga väsinud, et valmistada segust piima ja otsustas rinnaga toitmise kasuks. Seejärel jäi Samantha paariks tunniks magama. Kui ta ärkas, sai ta šoki – poeg oli kahvatu ja ta ninast voolas välja verist lima. Imik viidi kiirabiga haiglasse ja kell 8.30 hommikul kuulutati ta surnuks.