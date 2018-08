Naist vaevab haruldane veeallergia, mis ei lase end pesta ega vihma kätte jääda

Naine saab seisundit tablettide abiga pisut kontrolli all hoida. Kui ta tahab aga duši alla minna, peab ta sisse võtma kopsaka doosi steroide, et võidelda veega kokkupuutel tekkivate villidega. Ta ei avalda kõigi tablettide nimesid, mille kombinatsiooni ta tarvitab, kuid mõned neist on mõeldud pidalitõve raviks. Jones on proovinud ka keemiaravi, kuid miski pole aidanud seisundit leevendada. Selleks, et end puhtana hoida, peseb ta end spetsiaalse puhastusvahuga, mis läheb maksma ligi 70 eurot kuus.

Kuigi arvatakse, et haigus tabab üht inimest 230 miljonist, väidab Jones, et ta on kohtunud mitut sarnaste kaebustega inimest. Facebooki akvageense urtikaaria grupis on üle 900 huvilise. Grupis väidetakse, et seisund pole päris allergia, vaid pigem ülitundlikkus destilleerimata vees leiduvate ioonide suhtes. Seal selgitatakse, et veega kokkupuude tekitab 15 minuti jooksul nahale villid ning reaktsioon võib kesta kuni kaks tundi. Jones avaldas, et temal võib see aeg ulatuda ka mitme päevani.