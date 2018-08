Ainult meestele: asjad, mida saad teha eesnäärmevähi ennetamiseks

Portaal Men’s Health jagab nõuandeid, mida saab mees ise igapäevaselt teha, et ennetada eesnäärmevähi riski.

Ära liialda piimatoodete ja lihaga. Uuringud on näidanud, et suuremas eesnäärmevähi ohus on mehed, kelle menüüd sisaldab ohtralt loomseid rasvu, eelkõige punast liha ja piimatooteid. Ideaalis võiksime rasva saada rohkem taimsetest allikatest nagu avokaado, pähklid ja seemned.

Söö köögivilju. Ainult köögiviljadest küll vähi eemal hoidmiseks ei piisa, kuid on leitud tõendeid, et ristõielised köögiviljad (brokoli, lillkapsas, peakapsas, rooskapsas jm) mõjuvad vähi ja teiste haiguste ennetamisel siiski hästi. Nendes leidub looduslikke ühendeid, millel usutakse olevat vähirakkude kasvu takistav toime. Onkoloog dr David Wise'i sõnul on ristõieliste köögiviljade ja eesnäärmevähi ennetamise seos üks tugevamaid, mille kohta on uuringutes materjali leitud.

Ära suitseta. Suitsetamine ei puuduta ainult kopse, vaid seda peetakse süüdlaseks ka mitme teise vähivormi, nii ka eesnäärmevähi tekkes. Arvatakse, et suitsetajatel on hinnanguliselt kuni kolmandiku võrra kõrgem eesnäärmevähi tekkerisk.

Seksi või masturbeeri. Austraallaste uuringus tehti rohkem kui 2000 osaleja peal kindlaks, et vähemalt viis korda nädalas masturbeerinud meestel on kolmandiku võrra väiksem tõenäosus eesnäärmevähki haigestumiseks kui neil, kes rahuldasid end harvem. Seda seepärast, et seemnevedelikku võib koguneda kantserogeenseid aineid ning regulaarne masturbatsioon aitab neid organismist väljutada, selgitas uuringu autor Graham Giles.

Seksi turvaliselt. Vahekorras kaitsevahendi kasutamine vähendab riski eesnäärmevähki haigestumiseks, sest mitmeid sugulisel teel levivaid viirusi – näiteks tsütomegaloviirust ja trihhomoniaasi - seostatakse just selle vähivormiga. Kui viimane neist on ravitav, siis herpest põhjustav tsütomegaloviirus armastab elama asuda just vähirakkudesse.

Püsi normaalkaalus. Aastakümnete vältel on uuringutes kinnitatud, et ülekaal ja rasvumine on tugevas seoses erinevate vähivormidega. Pole küll selge, miks liigne rasvkude vähki haigestumist soodustab, kuid üks teooria näeb ette, et see on ühes kehakaaluga suurenenud hormoonide (insuliin, östrogeen, androgeen) taseme pärast.