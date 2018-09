Karm tõde: kuidas muutuvad rinnad pärast 40. eluaastat

Kolmekordse mõju annavad kaalutõus, östrogeenist põhjustatud paistetus ja keha põletikulised protsessid, mis hoogustuvad pärast 40. eluaastat. Äkitsi võib tulla vajadus minna ostma number suuremat rinnahoidjat. Rindade suurust hoiab kontrolli all stabiilne kaal – see pakub leevendust ka nende tundlikkuse vastu. Rasvavarude suurenemine tõstab nimelt östrogeeni taset veres.

See juhtub suuresti alles pärast 50. eluaastat, mil menopaus on juba läbi ja östrogeeni tase organismis on madal. Gravitatsiooni tõttu võid aga hakata märkama rindade mõningast madalamale vajumist juba pärast 40. eluaasta künnise ületamist. Organismis on vähenenud kollageeni hulk ja sidekude kaotab elastsust ja tugevust. Rinnaaluste lihaste treenimine võib aidata neil näida taas pringim.