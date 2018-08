Haruldase haigusega Steven vajab annetajate abi ajuoperatsiooniks Prantsusmaal

Pere on käinud lapsega Saksamaal Mara epilepsia kliinikus, kus uuringud kinnitasid Eestis pandud haruldast diagnoosi, kuid kahjuks puuduvad nii neil kui ka mitmetel teistel Euroopa arstidel kogemused, vahendid ja võimalused nii väikese lapse raviks. Hiljuti sai siiski pere Pariisist vastuse, et seal saavad arstid väikelast aidata endoskoopilise operatsiooniga. Tulemust on arstidel raske ette ennustada, kuid varasemad uuringud on näidanud, et pärast teist operatsiooni on umbes 70 protsenti inimestest saanud hoogudest vabaks. Seega on oht, et laps võib vajada ka teist operatsiooni, kuid see selgub umbes kolme kuu jooksul pärast esimest operatsiooni.